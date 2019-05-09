Кривонос и Чалый в США почтили погибших во Второй мировой войне

“Во время специальной памятной церемонии у мемориального комплекса Второй мировой войне в Вашингтоне украинские представители положили сине-желтый венок вместе с присутствующими американскими ветеранами как символ достойного вклада Украины и украинского народа в победу над нацизмом во Второй мировой войне и в память о воинов, которые отдали жизнь защищая право свободных народов на выбор своего будущего”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне в среду в 22:45 началась акция “Первая минута мира”. Минута мира во Второй мировой войне была объявлена в 22:01, 8 мая 1945 года — это момент, когда было прекращено огонь, и в Европе наступил мир.

На День победы над нацизмом во Второй мировой войне в Киеве заявленные сразу четыре массовых шествия.

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Напомним, День памяти и примирения — это памятный день в Украине, который отмечают 8 мая, в годовщину капитуляции нацистской Германии. В соответствии с указом президента Украины, подписанного 2015 года, целью празднования является “достойное чествование подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражения почтения всем борцам против нацизма”.