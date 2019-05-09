Кривонос и Чалый в США почтили погибших во Второй мировой войне

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 60682 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 88641 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100812 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102795 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126158 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112463 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138341 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144745 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130196 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130252 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Кривонос и Чалый в США почтили погибших во Второй мировой войне

Кривонос и Чалый в США почтили погибших во Второй мировой войне

Киев  •  УНН

 • 11926 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Поздно вечером 8 мая, в День памяти и примирения, посол Украины в США Валерий Чалый вместе с заместителем Секретаря СНБО Украины Сергеем Кривоноса и дипломатами Посольства Украины в США почтили погибших, отдавших жизнь, защищая родную землю и демократические ценности мира в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Посольства США в Украине.

“Во время специальной памятной церемонии у мемориального комплекса Второй мировой войне в Вашингтоне украинские представители положили сине-желтый венок вместе с присутствующими американскими ветеранами как символ достойного вклада Украины и украинского народа в победу над нацизмом во Второй мировой войне и в память о воинов, которые отдали жизнь защищая право свободных народов на выбор своего будущего”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне в среду в 22:45 началась акция “Первая минута мира”. Минута мира во Второй мировой войне была объявлена в 22:01, 8 мая 1945 года — это момент, когда было прекращено огонь, и в Европе наступил мир.

На День победы над нацизмом во Второй мировой войне в Киеве заявленные сразу четыре массовых шествия.

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Напомним, День памяти и примирения — это памятный день в Украине, который отмечают 8 мая, в годовщину капитуляции нацистской Германии. В соответствии с указом президента Украины, подписанного 2015 года, целью празднования является “достойное чествование подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражения почтения всем борцам против нацизма”.

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