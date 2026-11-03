ФПУ и Совет ветеранов обсудили сотрудничество в сфере трудоустройства, реабилитации и оздоровления

Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Профсоюзное движение может играть важную роль в поддержке ветеранов, в частности в защите их социальных и трудовых прав, а также привлечении санаторно-курортной инфраструктуры для оздоровления и реабилитации. Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов Украины Сергей Бизов на встрече с Советом ветеранов войны за независимость Украины при Министерстве по делам ветеранов, пишет УНН.

Обсудили, как объединить усилия ради поддержки тех, кто защищал наше государство, а сегодня возвращается к гражданской жизни. Для Федерации профсоюзов Украины этот вопрос имеет особое значение, ведь защита человека труда, его социальных и трудовых прав, создание достойных условий для работы и жизни - основа нашей деятельности - отметил Сергей Бизов.

По его словам, во время встречи стороны обсудили возможности сотрудничества в сфере трудоустройства ветеранов, обеспечения надлежащих условий труда, сохранения трудовых гарантий и адаптации бывших военнослужащих в трудовых коллективах. Отдельное внимание уделили недопущению дискриминации ветеранов на рабочих местах.

Еще одним направлением стала реабилитация и оздоровление ветеранов и членов их семей. Участники встречи рассмотрели возможности привлечения санаторно-курортной инфраструктуры к соответствующим программам, а также обсудили поддержку семей ветеранов, в частности детей.

Также речь шла о развитии ветеранского движения на местах. Федерация профсоюзов Украины готова содействовать созданию новых ячеек советов ветеранов в регионах, используя собственную организационную инфраструктуру и возможности взаимодействия с общинами.

Убежден, что профсоюзное движение может играть важную роль в поддержке ветеранов. Мы имеем опыт защиты социальных и трудовых прав, разветвленную инфраструктуру и возможности для объединения усилий с государственными институтами и ветеранскими организациями - подчеркнул председатель ФПУ.

Он добавил, что ветеран не должен оставаться один на один с поиском необходимой помощи, а потому нужно объединить имеющиеся ресурсы и опыт, чтобы сделать поддержку бывших военнослужащих и их семей более доступной и эффективной - от реабилитации и оздоровления до трудоустройства и защиты трудовых прав.

Ветераны защищали будущее Украины. Теперь наша общая задача - позаботиться об их будущем - заявил Сергей Бизов.

Возвращение ветеранов к работе требует системной поддержки, в частности со стороны профсоюзов, — председатель ФПУ Бизов