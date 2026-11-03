ФПУ та Рада ветеранів обговорили співпрацю у сфері працевлаштування, реабілітації та оздоровлення

Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Профспілковий рух може відігравати важливу роль у підтримці ветеранів, зокрема для захисту їхніх соціальних і трудових прав та залучення санаторно-курортної інфраструктури для оздоровлення і реабілітації. Про це заявив голова Федерації профспілок України Сергій Бизов на зустрічі з Радою ветеранів війни за незалежність України при Міністерстві у справах ветеранів, пише УНН.

Обговорили, як об’єднати зусилля задля підтримки тих, хто захищав нашу державу, а сьогодні повертається до цивільного життя. Для Федерації профспілок України це питання має особливе значення, адже захист людини праці, її соціальних і трудових прав, створення гідних умов для роботи та життя - основа нашої діяльності - зазначив Сергій Бизов.

За його словами, під час зустрічі сторони обговорили можливості співпраці у сфері працевлаштування ветеранів, забезпечення належних умов праці, збереження трудових гарантій та адаптації колишніх військовослужбовців у трудових колективах. Окрему увагу приділили недопущенню дискримінації ветеранів на робочих місцях.

Ще одним напрямом стала реабілітація та оздоровлення ветеранів і членів їхніх родин. Учасники зустрічі розглянули можливості залучення санаторно-курортної інфраструктури до відповідних програм, а також обговорили підтримку сімей ветеранів, зокрема дітей.

Також йшлося про розвиток ветеранського руху на місцях. Федерація профспілок України готова сприяти створенню нових осередків рад ветеранів у регіонах, використовуючи власну організаційну інфраструктуру та можливості взаємодії з громадами.

Переконаний, що профспілковий рух може відігравати важливу роль у підтримці ветеранів. Ми маємо досвід захисту соціальних і трудових прав, розгалужену інфраструктуру та можливості для об'єднання зусиль із державними інституціями й ветеранськими організаціями - наголосив голова ФПУ.

Він додав, що ветеран не повинен залишатися сам на сам із пошуком необхідної допомоги, а тому треба об'єднати наявні ресурси та досвід, щоб зробити підтримку колишніх військовослужбовців і їхніх родин доступнішою та ефективнішою - від реабілітації й оздоровлення до працевлаштування та захисту трудових прав.

Ветерани захищали майбутнє України. Тепер наше спільне завдання - подбати про їхнє майбутнє - заявив Сергій Бизов.

Повернення ветеранів до роботи потребує системної підтримки, зокрема з боку профспілок - голова ФПУ Бизов