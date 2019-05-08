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Президент взяв участь в акції “Перша хвилина миру”

Президент взяв участь в акції “Перша хвилина миру”

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко взяв участь в акції “Перша хвилина миру”, яка проходить в Національному музеі історії України у Другій світовій війні, передає кореспондент УНН.

Акція присвячена 74-й річниці закінчення Другої світової війни.

На акції також присутній прем‘єр-міністр України Володимир Гройсман та члени Уряду, голова СБУ та військовослужбовці.

“Вітаю українців із Днем пам’яті та примирення та з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Слава всім, хто захищав Україну від агресії з боку нацистського Третього рейху та всім сучасним захисникам, які боронять нашу Вітчизну від ворожих зазіхань Російської імперії”, — наголосив президент у своїй промові.

Зокрема, чинний президент Петро Порошенко повідомив, що ніхто не має права монополії на перемогу у Другій світовій війні.

“Майже сім мільйонів солдат в семи, як мінімум, арміях — такий масштаб української боротьби проти нацизму... Ми, на відміну від Москви, не збираємося приватизувати спільну звитягу народів усіх країн антигітлерівської коаліції. Ніхто не має права монополізувати перемогу над нацизмом, а тим більше використовувати її для апології своєї імперської політики”, — заявив Порошенко.

“Подолання нацизму 74 роки тому це не привід водити ряжені „полки безсмертних“ по всьому світу! Ми дистанціювалися від кремлівського „побєдобєсія“. За 5 останніх років ми виробили власний сценарій відзначення Дня перемоги, наближений до загальноєвропейської традиції”, — наголосив він.

В рамках акції Глава держави оголосив символічну “Першу хвилину миру”.

Також був запалений меморіальний вогонь пам’яті.

Нагадаємо, у Національному музеї історії України у Другій світовій війні у середу о 22:45 розпочалася акція “Перша хвилина миру”. Хвилина миру у Другій світовій війні була оголошена у 22:01, 8 травня 1945 року — це момент, коли було припинено вогонь, і в Європі настав мир.

На День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у Києві заявлені одразу чотири масові ходи.

Нагадаємо, День пам’яті та примирення — це пам’ятний день в Україні, який відзначають 8 травня, в річницю капітуляції нацистської Німеччини. Відповідно до указу президента України, підписаного 2015 року, метою відзначення є “гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги усім борцям проти нацизму”.

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