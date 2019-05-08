Президент принял участие в акции "Первая минута мира"

Акция посвящена 74-ой годовщине окончания Второй мировой войны.

На акции также присутствовал премьер-министр Украины Владимир Гройсман и члены Правительства, председатель СБУ и военнослужащие.

“Поздравляю украинцев с Днем памяти и примирения и с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. Слава всем, кто защищал Украину от агрессии со стороны нацистского Третьего рейха и всем современным защитникам, которые защищают нашу Родину от вражеских посягательств Российской империи”, — подчеркнул президент в своей речи.

В частности, действующий президент Петр Порошенко сообщил, что никто не имеет права монополии на победу во Второй мировой войне.

“Почти семь миллионов солдат в семи, как минимум, армиях — такой масштаб украинской борьбы против нацизма... Мы, в отличие от Москвы, не собираемся приватизировать общую победу народов всех стран антигитлеровской коалиции. Никто не имеет права монополизировать победу над нацизмом, а тем более использовать ее для апологии своей имперской политики”, — заявил Порошенко.

“Преодоление нацизма 74 года назад это не повод водить ряженые ”полки бессмертных“ по всему миру! Мы дистанцировались от кремлевского „победобесия“. За 5 последних лет мы выработали собственный сценарий Дня победы, приближенный к общеевропейской традиции”, — подчеркнул он.

В рамках акции Глава государства объявил символическую “Первую минуту мира”.

Также был зажжен мемориальный огонь памяти.

Напомним, в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне в среду в 22:45 началась акция “Первая минута мира”. Минутой мира во Второй мировой войне была объявлена в 22:01, 8 мая 1945 года — это момент, когда был прекращен огонь, и в Европе наступил мир.

На День победы над нацизмом во Второй мировой войне в Киеве заявленные сразу четыре массовые шествия.

Напомним, День памяти и примирения — это памятный день в Украине, который отмечают 8 мая, в годовщину капитуляции нацистской Германии. В соответствии с указом президента Украины, подписанного в 2015 году, целью празднования является “достойное чествование подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражения почтения всем борцам против нацизма”.