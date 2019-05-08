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22 березня, 17:51 • 61471 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 109170 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 96668 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 97356 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

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Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 100197 перегляди

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21 березня, 18:19 • 150291 перегляди

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У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154485 перегляди

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У Києві відбулася акція "Перша хвилина миру"

У Києві відбулася акція "Перша хвилина миру"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. У Національному музеї історії України у Другій світовій війні у середу о 22:45 розпочалася акція "Перша хвилина миру". 73 роки тому в Європі запанував мир. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт президента України.

Саме у цей час 8 травня 1945 року був підписаний акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини.

Участь в акції взяв президент України Петро Порошенко, урядовці, священнослужителі та військовослужбовці. Хвилиною мовчання присутні вшанують пам’ять загиблих і урочисто запалять "Вогонь слави". Президент Петро Порошенко виступив із промовою.

9 травня традиційно у парку Вічної Слави триватиме урочиста церемонія покладання квітів до могили Невідомого солдата. Президент України Петро Порошенко візьме у ній участь о 9:00.

9 травня, 11:00 – 17:00, у Національному музеї історії України у Другій світовій війні у рамках концертно-тематичної програми "Пам’ятаємо – Перемагаємо!" відбудуться поминальний реквієм "Пам’ять", молебень за мир в Україні.

9 травня, на Співочому полі Печерського ландшафтного парку для відвідувачів підготовлено мистецьку програму "Рокам ніколи пам’яті не стерти" за участю майстрів мистецтв, художніх аматорських і ветеранських самодіяльних колективів.

На День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у Києві заявлені одразу чотири масові ходи.

Нагадаємо, День пам’яті та примирення – це пам’ятний день в Україні, який відзначають 8 травня, в річницю капітуляції нацистської Німеччини. Відповідно до указу президента України, підписаного 2015 року, метою відзначення є "гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги усім борцям проти нацизму".

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