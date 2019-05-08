У Києві відбулася акція "Перша хвилина миру"

Саме у цей час 8 травня 1945 року був підписаний акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини.

Участь в акції взяв президент України Петро Порошенко, урядовці, священнослужителі та військовослужбовці. Хвилиною мовчання присутні вшанують пам’ять загиблих і урочисто запалять "Вогонь слави". Президент Петро Порошенко виступив із промовою.

9 травня традиційно у парку Вічної Слави триватиме урочиста церемонія покладання квітів до могили Невідомого солдата. Президент України Петро Порошенко візьме у ній участь о 9:00.

9 травня, 11:00 – 17:00, у Національному музеї історії України у Другій світовій війні у рамках концертно-тематичної програми "Пам’ятаємо – Перемагаємо!" відбудуться поминальний реквієм "Пам’ять", молебень за мир в Україні.

9 травня, на Співочому полі Печерського ландшафтного парку для відвідувачів підготовлено мистецьку програму "Рокам ніколи пам’яті не стерти" за участю майстрів мистецтв, художніх аматорських і ветеранських самодіяльних колективів.

На День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у Києві заявлені одразу чотири масові ходи.

Нагадаємо, День пам’яті та примирення – це пам’ятний день в Україні, який відзначають 8 травня, в річницю капітуляції нацистської Німеччини. Відповідно до указу президента України, підписаного 2015 року, метою відзначення є "гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги усім борцям проти нацизму".