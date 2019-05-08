В Киеве прошла акция "Первая минута мира"

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 75539 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 100485 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 103342 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 105024 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 128728 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112922 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144788 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130217 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130287 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

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7 марта, 12:17 • 99434 просмотра
Актуальное
В Киеве прошла акция "Первая минута мира"

В Киеве прошла акция "Первая минута мира"

Киев  •  УНН

 • 13821 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. В Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне в среду в 22:45 началась акция "Первая минута мира". 73 года назад в Европе воцарился мир. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

Именно в это время 8 мая 1945 был подписан акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии.

Участие в акции принял президент Украины Петр Порошенко, чиновники, священнослужители и военнослужащие. Минутой молчания присутствующие почтят память погибших и торжественно зажгут "Огонь славы". Президент Петр Порошенко выступил с речью.

9 мая традиционно в парке Вечной Славы пройдет торжественная церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата. Президент Украины Петр Порошенко примет в ней участие в 9:00.

9 мая, 11:00 - 17:00, в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне в рамках концертно-тематической программы "Помним - Побеждаем!" состоятся поминальный реквием "Память", молебен за мир в Украине.

9 мая на Певческом поле Печерского ландшафтного парка для посетителей подготовлено художественную программу "Годам никогда памяти не стереть" с участием мастеров искусств, художественных любительских и ветеранских самодеятельных коллективов.

Напомним, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне в Киеве заявлены сразу четыре массовые шествия.

Напомним, День памяти и примирения - это памятный день в Украине, который отмечают 8 мая, в годовщину капитуляции нацистской Германии. В соответствии с указом президента Украины, подписанного 2015 года, целью празднования является "достойное чествование подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражения почтения всем борцам против нацизма".

Украинские Национальные Новости

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