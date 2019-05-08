В Киеве прошла акция "Первая минута мира"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне в среду в 22:45 началась акция "Первая минута мира". 73 года назад в Европе воцарился мир. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт президента Украины.
Именно в это время 8 мая 1945 был подписан акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии.
Участие в акции принял президент Украины Петр Порошенко, чиновники, священнослужители и военнослужащие. Минутой молчания присутствующие почтят память погибших и торжественно зажгут "Огонь славы". Президент Петр Порошенко выступил с речью.
9 мая традиционно в парке Вечной Славы пройдет торжественная церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата. Президент Украины Петр Порошенко примет в ней участие в 9:00.
9 мая, 11:00 - 17:00, в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне в рамках концертно-тематической программы "Помним - Побеждаем!" состоятся поминальный реквием "Память", молебен за мир в Украине.
9 мая на Певческом поле Печерского ландшафтного парка для посетителей подготовлено художественную программу "Годам никогда памяти не стереть" с участием мастеров искусств, художественных любительских и ветеранских самодеятельных коллективов.
Напомним, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне в Киеве заявлены сразу четыре массовые шествия.
Напомним, День памяти и примирения - это памятный день в Украине, который отмечают 8 мая, в годовщину капитуляции нацистской Германии. В соответствии с указом президента Украины, подписанного 2015 года, целью празднования является "достойное чествование подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражения почтения всем борцам против нацизма".