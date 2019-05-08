В Киеве прошла акция "Первая минута мира"

КИЕВ. 8 мая. УНН. В Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне в среду в 22:45 началась акция "Первая минута мира". 73 года назад в Европе воцарился мир. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт президента Украины.