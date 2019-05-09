Кривонос та Чалий у США вшанували загиблих у Другій світовій війні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Пізно ввечері 8 травня, у День пам’яті та примирення, Посол України в США Валерій Чалий разом з Заступником Секретаря РНБО України Сергієм Кривоносом та дипломатами Посольства України в США вшанували загиблих, що віддали життя, захищаючи рідну землю та демократичні цінності світу у роки Другої світової війни. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Посольства США в Україні.
“Під час спеціальної пам’ятної церемонії біля меморіального комплексу Другій світовій війні у Вашингтоні українські представники поклали синьо-жовтий вінок разом з присутніми американськими ветеранами як символ гідного внеску України та українського народу у перемогу над нацизмом у Другій світовій війні та в пам‘ять про воїнів, які поклали життя захищаючи право вільних народів на вибір свого майбутнього”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Національному музеї історії України у Другій світовій війні у середу о 22:45 розпочалася акція “Перша хвилина миру”. Хвилина миру у Другій світовій війні була оголошена у 22:01, 8 травня 1945 року — це момент, коли було припинено вогонь, і в Європі настав мир.
На День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у Києві заявлені одразу чотири масові ходи.
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Нагадаємо, День пам’яті та примирення — це пам’ятний день в Україні, який відзначають 8 травня, в річницю капітуляції нацистської Німеччини. Відповідно до указу президента України, підписаного 2015 року, метою відзначення є “гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги усім борцям проти нацизму”.