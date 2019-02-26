Кровавое ДТП в Харькове: Зайцеву и Дронова доставили в суд для оглашения приговора
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Обвиняемых в смертельном ДТП, которое привела к гибели 6 человек в Харькове, Елену Зайцеву и Геннадия Дронова доставили в помещение Киевского райсуда Харькова для оглашения приговора, передает корреспондент УНН.
Так, заседание должно было начаться в 14:00, на котором судья Виктор Попрас должен объявить приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову.
Как сообщал УНН, 19 февраля суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по делу ДТП на улице Сумской.
Прокуратура попросила назначить Зайцевой и Дронову максимальное наказание - 10 лет лишения свободы.
В свою очередь потерпевшие заявили, что не верят в раскаяние Зайцевой.
Защита Дронова попросила суд признать его подзащитного невиновным "в связи с недоказанностью в его действиях состава преступления".
Защита Зайцевой попросила суд при вынесении приговора учесть две смягчающие обстоятельства и применить положения статьи 69-1 УК Украины, которым назначить максимальное наказание обвиняемой нельзя.
Обвиняемые выступили в суде с последним словом. Дронов раскаялся и попросил прощения у потерпевших. Зайцева заявила, что готова понести любое наказание, которое ей назначит суд.
Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.
Напомним, резонансная ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.