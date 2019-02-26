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Кривава ДТП в Харкові: Зайцеву та Дронова доставили до суду для оголошення вироку

Кривава ДТП в Харкові: Зайцеву та Дронова доставили до суду для оголошення вироку

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Обвинувачених у смертельній ДТП, яка призвела до загибелі 6 осіб у Харкові, Олену Зайцеву та Геннадія Дронова доставили у приміщення Київського райсуду Харкова для оголошення вироку, передає кореспондент УНН.

Так, засідання мало розпочатися о 14:00, на якому суддя Віктор Попрас має оголосити вирок Олені Зайцевій та Геннадію Дронову. Засідання розпочалося із запізненням у майже 15 хвилин.

Як повідомляв УНН, 19 лютого суд видалився у нарадчу кімнату для ухвалення рішення у справі ДТП на вулиці Сумській.

Прокуратура попросила призначити Зайцевій та Дронову максимальне покарання - 10 років позбавлення волі.

У свою чергу потерпілі заявили, що не вірять у розкаяння Зайцевої.

Захист Дронова попросив суд визнати його підзахисного невинним "у зв'язку з недоведеністю у його діях складу злочину".

Захист Зайцевої попросив суд при ухваленні вироку врахувати дві пом'якшуючі обставини і застосувати положення статті 69-1 КК України, яким призначити максимальне покарання обвинуваченій не можна.

Тоді обвинувачені виступили у суді з останнім словом. Дронов розкаявся і попросив пробачення у потерпілих. Зайцева заявила, що готова понести будь-яке покарання, яке їй призначить суд.

Суд видалився до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

Нагадаємо, резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.

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