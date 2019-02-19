Резонансна ДТП у Харкові: суд видалився до нарадчої кімнати

Зазначимо, що обвинувачена у смертельній ДТП у центрі Харкова Олена Зайцева, скориставшись правом останнього слова, заявила, що кається і готова понести будь-яке покарання, яке їй призначить суд.

Після останнього слова обвинувачених Геннадія Дронова та Олени Зайцевої суд видалився до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

Раніше УНН повідомляв, що сторона захисту Зайцевої просить суд, при визначенні покарання обвинуваченій у смертельній ДТП Олені Зайцевій, дві пом'якшуючі обставини: щире каяття і часткове відшкодування збитків потерпілим.

Нагадаємо, резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.