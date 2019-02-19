ДТП у Харкові: захист Зайцевої озвучив свою позицію у дебатах

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Сторона захисту просить суд при ухваленні вироку обвинуваченій у смертельній ДТП Олені Зайцевій врахувати дві пом'якшуючі обставини: щире каяття і часткове відшкодування збитків потерпілим, передає кореспондент УНН.

На думку захисту Зайцевої, обвинувачений Геннадій Дронов "мав можливість попередити зіткнення шляхом простої відмови від прискорення". При цьому Зайцева, за словами захисту, здійснила все від неї залежне, щоб уникнути зіткнення.

Крім того, на думку захисту Зайцевої, провина обох обвинувачених доведена, однак ступінь вини Дронова більш вагомий, ніж Зайцевої, пояснивши це тим, що у нього було більше можливостей уникнути зіткнення, значно меншою швидкістю його авто і більшим досвідом водіння.

Захист попросив призначити Зайцевій покарання з урахуванням двох пом'якшуючих обставин: щире каяття і добровільне відшкодування збитків потерпілим - і статті 69 з позначкою 1 КК України. Зазначимо, що з урахуванням цієї статті обвинуваченому не може бути призначене максимальне покарання.

Сторона обвинувачення, скориставшись правом репліки, підкреслила, що провина обох водіїв доведена, і наполягла на призначенні обом максимального покарання, передбаченого інкримінованою статтею. Прокуратура не погодилася з позицією сторони захисту Зайцевої щодо врахування зазначеної статті при винесенні судом вироку. Крім того, обвинувачення наголосило, що є лише одна пом'якшуюча обставина - це щире каяття, яке виразилося у добровільному відшкодуванні потерпілим.

Як повідомляв УНН, 6 лютого суд перейшов до дебатів у справі про резонансну ДТП за участі Олени Зайцевої та Геннадія Дронова.

Суд вже заслухав позицію сторони обвинувачення. Прокуратура попросила призначити Зайцевій та Дронову максимальне покарання - 10 років позбавлення волі. За словами прокурорів, пом'якшуючою обставиною для Зайцевої є щире каяття і часткова виплата компенсації деяким потерпілим.

У свою чергу потерпілі заявили, що не вірять у розкаяння Зайцевої.

Захист Дронова попросив суд визнати його підзахисного невинним "у зв'язку з недоведеністю у його діях складу злочину".

Нагадаємо, резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.

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