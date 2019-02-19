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ДТП в Харькове: защита Зайцевой озвучил свою позицию в дебатах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. Сторона защиты просит суд при вынесении приговора обвиняемой в смертельном ДТП Елене Зайцевой учесть два смягчающие обстоятельства: чистосердечное раскаяние и частичное возмещение ущерба потерпевшим, передает корреспондент УНН.

По мнению защиты Зайцевой, обвиняемый Геннадий Дронов "имел возможность предупредить столкновение путем простого отказа от ускорения". При этом Зайцева, по словам защиты, осуществила все от нее зависящее, чтобы избежать столкновения.

Защита попросила назначить Зайцевой наказания с учетом двух смягчающих обстоятельств: искреннее раскаяние и добровольное возмещение ущерба потерпевшим - и статьи 69 с отметкой 1 УК Украины. Отметим, что с учетом этой статьи обвиняемому не может быть назначено максимальное наказание.

Сторона обвинения, воспользовавшись правом реплики, подчеркнула, что вина обоих водителей доказана, и настояла на назначении обоим максимального наказания, предусмотренного инкриминируемой статьей. Прокуратура не согласилась с позицией стороны защиты Зайцевой по учету указанной статьи при вынесении судом приговора. Кроме того, обвинение отметило, что есть только одно смягчающее обстоятельство - это искреннее раскаяние, которое выразилось в добровольном возмещении потерпевшим.

Как сообщал УНН, 6 февраля суд перешел к прениям по делу о резонансном ДТП с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Суд уже заслушал позицию стороны обвинения. Прокуратура попросила назначить Зайцевой и Дронову максимальное наказание - 10 лет лишения свободы. По словам прокуроров, смягчающим обстоятельством для Зайцевой есть искреннее раскаяние и частичная выплата компенсации некоторым пострадавшим.

В свою очередь потерпевшие заявили, что не верят в раскаяние Зайцевой.

Защита Дронова попросил суд признать его подзащитного невиновным "в связи с недоказанностью в его действиях состава преступления".

Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.

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