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ДТП у Харкові: прокуратура просить максимального покарання для Зайцевої та Дронова

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Прокуратура просить 10 років позбавлення волі для Олени Зайцевої та Геннадія Дронова - обвинувачених у ДТП у центрі Харкова, внаслідок якої загинули шестеро людей, передає кореспондент УНН.

Так, суд у кримінальному провадженні перейшов до дебатів. Першим із промовою виступила сторона обвинувачення.

Прокурор попросив суд визнати Зайцеву та Дронова винними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 286 КК України, та призначити обом обвинуваченим позбавлення волі строком на 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

Також суд надав слово у дебатах потерпілим, які приїхали на засідання з інших міст.

Як повідомляв УНН, суд продовжив арешт обвинуваченим Олені Зайцевій та Геннадію Дронову до 4 квітня.

Нагадаємо, резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.

Українські Національні Новини

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