ДТП у Харкові: суд продовжив арешт Зайцевій та Дронову
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Суд продовжив до 4 квітня термін утримання під вартою обвинуваченим у смертельній ДТП у центрі Харкова Олені Зайцевій на Геннадію Дронову, передає кореспондент УНН.
Так, прокуратура клопотала про продовження терміну утримання під вартою обвинувачених Олени Зайцевої та Геннадія Дронова ще на 60 діб без визначення розміру застави.
Захист Зайцевої попросив відмовити у задоволенні клопотання. Захист Дронова заявив, що клопотання задоволенню не підлягає. Дронов попросив змінити йому запобіжний захід на домашній арешт з носінням електронного браслету.
Суд ухвалив задовольнити клопотання прокуратури та продовжив арешт Зайцевій та Дронову до 4 квітня.
Після продовження запобіжних заходів суд перейшов до дебатів.
Раніше, на засіданні 19 грудня 2018 року, суд продовжив арешт для обвинувачених Зайцевої та Дронова ще на два місяці.
Як повідомляв УНН, на сьогодні, 6 лютого, у Київському райсуді Харкова були призначені дебати у кримінальному провадженні щодо смертельної ДТП у центрі Харкова. Однак адвокат обвинуваченого Геннадія Дронова подав заяву про відвід судді. Суд цю заяву не задовольнив.
Нагадаємо, резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.