Резонансна ДТП у Харкові: суд проведе дебати
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Київський районний суд міста Харкова призначив на 6 лютого дебати у кримінальному провадженні щодо смертельної ДТП у центрі Харкова, у якій загинули шестеро людей. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.
"На 6 лютого, на середу, призначено дебати на 14 годину", - зазначили у прокуратурі.
Раніше суддя у кримінальному провадженні про смертельну ДТП у центрі Харкова заявив, що суд майже закінчив судовий розгляд.
Резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.