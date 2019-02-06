Резонансное ДТП в Харькове: суд проведет прения
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Киевский районный суд Харькова назначил на 6 февраля прения в уголовном производстве относительно смертельного ДТП в центре Харькова, в котором погибли шесть человек. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
"На 6 февраля, на среду, назначены прения на 14 часов", - отметили в прокуратуре.
Ранее судья в уголовном производстве относительно смертельного ДТП в центре Харькова заявил, что суд почти закончил судебное разбирательство.
Резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.