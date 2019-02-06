ДТП в Харькове: суд продлил арест Зайцевой и Дронову
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Суд продлил до 4 апреля срок содержания под стражей обвиняемым в смертельном ДТП в центре Харькова Елене Зайцевой на Геннадию Дронову, передает корреспондент УНН.
Так, прокуратура ходатайствовала о продлении срока содержания под стражей обвиняемых Елены Зайцевой и Геннадия Дронова еще на 60 суток без определения размера залога.
Защита Зайцевой попросил отказать в удовлетворении ходатайства. Защита Дронова заявила, что ходатайство удовлетворению не подлежит. Дронов попросил изменить ему меру пресечения на домашний арест с ношением электронного браслета.
Суд постановил удовлетворить ходатайство прокуратуры и продлил арест Зайцевой и Дронову до 4 апреля.
После продления мер пресечения суд перешел к дебатам.
Ранее, на заседании 19 декабря 2018 года, суд продлил арест для обвиняемых Зайцевой и Дронова еще на два месяца.
Как сообщал УНН, на сегодня, 6 февраля, в Киевском райсуде Харькова были назначены дебаты в уголовном производстве по смертельному ДТП в центре Харькова. Однако адвокат обвиняемого Геннадия Дронова подал заявление об отводе судьи. Суд это заявление не удовлетворил.
Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.