Судові дебати у справі про резонансну ДТП у Харкові досі не почалися

Так, секретарка судового процесу проінформувала, що адвокат обвинуваченого Геннадія Дронова подав заяву про відвід судді.

Тому система авторозподілу визначає суддю, який розглядатиме заяву про відвід.

Також адвокат Дронова повідомив журналістам про погане самопочуття свого підзахисного.

"Підвищений тиск, біль в області серця. Зробили кардіограму, медикаментозне певне лікування. Але ми не збираємося казати, що не братимемо участь у процесі", - зазначив захисник.

Як повідомляв УНН, на сьогодні, 6 лютого, у Київському райсуді Харкова призначені дебати у кримінальному провадженні щодо смертельної ДТП у центрі Харкова.

Нагадаємо, резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.