Судебные дебаты по делу о резонансном ДТП в Харькове до сих пор не начались
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Судебные дебаты в уголовном производстве о смертельном ДТП в центре Харькова, в которой погибли шесть человек, еще не начались, хотя они были назначены на 14:00, передает корреспондент УНН.
Так, секретарь судебного процесса проинформировала, что адвокат обвиняемого Геннадия Дронова подал заявление об отводе судьи.
Поэтому система автораспределения определяет судью, который будет рассматривать заявление об отводе.
Также адвокат Дронова сообщил журналистам о плохом самочувствии своего подзащитного.
"Повышенное давление, боль в области сердца. Сделали кардиограмму, медикаментозное определенное лечение. Но мы не собираемся говорить, что не будем участвовать в процессе", - отметил защитник.
Как сообщал УНН, на сегодня, 6 февраля, в Киевском райсуде Харькова предназначены дебаты в уголовном производстве по смертельному ДТП в центре Харькова.
Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.