ДТП у Харкові: суд не задовольнив відвід судді
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Суд не задовольнив заяву про відвід судді у кримінальному провадженні стосовно резонансної ДТП у центрі Харкова, у результаті якої загинули шестеро людей, передає кореспондент УНН.
Так, у суді розглядалася заява про відвід судді, яку подав адвокат обвинуваченого Геннадія Дронова перед початком дебатів.
Адвокат, зачитуючи заяву, виклав порушення, які, на думку захисту, допустив суддя під час розгляду справи. Зокрема, захисник заявив про порушення під час допитів експертів. До порушень він також відніс повторний допит потерпілих через відсутність записів попередніх їх допитів.
Сторона обвинувачення попросила відхилити заяву про відвід судді, назвавши її затягуванням розгляду. Відмовити у задоволенні заяви попросили і представники потерпілих, адвокати обвинуваченої Олени Зайцевої.
Суд, повернувшись з нарадчої кімнати, ухвалив відмовити захисту Дронова у відводі судді.
Як повідомляв УНН, на сьогодні, 6 лютого, у Київському райсуді Харкова були призначені дебати у кримінальному провадженні щодо смертельної ДТП у центрі Харкова. Однак адвокат обвинуваченого Геннадія Дронова подав заяву про відвід судді.
Нагадаємо, резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.