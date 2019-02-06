ДТП в Харькове: суд не удовлетворил отвод судьи
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Суд не удовлетворил заявление об отводе судьи в уголовном производстве в отношении резонансного ДТП в центре Харькова, в результате которой погибли шесть человек, передает корреспондент УНН.
Так, в суде рассматривалось заявление об отводе судьи, которую подал адвокат обвиняемого Геннадия Дронова перед началом дебатов.
Адвокат, зачитывая заявление, изложил нарушения, которые, по мнению защиты, допустил судья при рассмотрении дела. В частности, защитник заявил о нарушениях во время допросов экспертов. К нарушениям он также отнес повторный допрос потерпевших из-за отсутствия записей предыдущих их допросов.
Сторона обвинения попросила отклонить заявление об отводе судьи, назвав ее затягиванием рассмотрения. Отказать в удовлетворении заявления попросили и представители потерпевших, адвокаты обвиняемой Елены Зайцевой.
Суд, вернувшись из совещательной комнаты, постановил отказать защите Дронова в отводе судьи.
Как сообщал УНН, на сегодня, 6 февраля, в Киевском райсуде Харькова были назначены дебаты в уголовном производстве по смертельному ДТП в центре Харькова. Однако адвокат обвиняемого Геннадия Дронова подал заявление об отводе судьи.
Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.