Резонансна ДТП у Харкові: суд продовжив арешт Зайцевій і Дронову на два місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Київський райсуд Харкова у справі про смертельну ДТП у Харкові продовжив арешт для обвинувачених Олени Зайцевої та Геннадія Дронова на два місяці. Про це повідомила прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик у коментарі кореспонденту УНН.
“Відбулось судове засідання. Сьогодні зачитували додаткову експертизу. Якихось нових даних вона нам не дала”, — повідомила вона.
За словами прес-секретаря, експерта сьогодні не допитували, тому що не було одного з адвокатів Зайцевої — він написав заяву, що сьогодні не може бути присутнім, та попросив без нього експерта не допитувати.
“Тому сьогодні все що відбулось — це оголошення результатів експертизи і також продовжено запобіжний захід обом обвинуваченим ще на два місяці”, — сказала Дубовик.
Вона зазначила, що наступне засідання у справі відбудеться завтра, 20 грудня.
Резонансна ДТП сталася торік 18 жовтня у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.
Як повідомляв УНН, майнових претензій до обвинуваченої Олени Зайцевої не мають лише троє з 12 постраждалих у резонансній ДТП у Харкові.