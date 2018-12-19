Резонансное ДТП в Харькове: суд продлил арест Зайцевой и Дронову на два месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Киевский райсуд Харькова по делу о смертельном ДТП в Харькове продлил арест для обвиняемых Елены Зайцевой и Геннадия Дронова на два месяца. Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик в комментарии корреспонденту УНН.
"Состоялось судебное заседание. Сегодня зачитывали дополнительную экспертизу. Каких новых данных она нам не дала", - сообщила она.
По словам пресс-секретаря, эксперта сегодня не допрашивали, потому что не было одного из адвокатов Зайцевой - он написал заявление, что сегодня не может присутствовать, и попросил без него эксперта не допрашивать.
"Поэтому сегодня все что произошло - это объявление результатов экспертизы и также продлена мера пресечения обоим обвиняемым еще на два месяца", - сказала Дубовик.
Она отметила, что следующее заседание по делу состоится завтра, 20 декабря.
Резонансное ДТП произошло в прошлом году 18 октября в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.
Как сообщал УНН, имущественных претензий к обвиняемой Елене Зайцевой не имеют только трое из 12 пострадавших в резонансном ДТП в Харькове.