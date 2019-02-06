ДТП в Харькове: прокуратура просит максимального наказания для Зайцевой и Дронова
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Прокуратура просит 10 лет лишения свободы для Елены Зайцевой и Геннадия Дронова - обвиняемых в ДТП в центре Харькова, в результате которого погибли шесть человек, передает корреспондент УНН.
Так, суд в уголовном производстве перешел к дебатам. Первым с речью выступила сторона обвинения.
Прокурор попросил суд признать Зайцеву и Дронова виновными в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 286 УК Украины, и назначить обоим обвиняемым лишение свободы сроком на 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.
Также суд предоставил слово в дебатах пострадавшим, которые приехали на заседание из других городов.
Как сообщал УНН, суд продлил арест обвиняемым Елене Зайцевой и Геннадию Дронову до 4 апреля.
Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.