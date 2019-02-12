ДТП у Харкові: захист попросив суд визнати Дронова невинним
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Захист обвинуваченого у смертельній ДТП у центрі Харкова Геннадія Дронова попросив суд визнати його підзахисного невинним, передає кореспондент УНН.
"Прошу Геннадія Дронова... визнати невинним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України, у зв'язку з недоведеністю у його діях складу злочину", - заявив адвокат.
Під час обгрунтування своєї позиції адвокат, зокрема, зазначив, що Дронова не можна звинувачувати у тому, що він не зміг уникнути зіткнення з автомобілем "Лексус" іншої обвинуваченої Олени Зайцевої.
Також, на думку захисту, обвинувачення, інкриміноване Дронову, "не доведено".
Як повідомляв УНН, 6 лютого суд перейшов до дебатів у справі про резонансну ДТП за участі Олени Зайцевої та Геннадія Дронова. Суд вже заслухав позицію сторони обвинувачення.
Прокуратура попросила призначити Зайцевій та Дронову покарання - 10 років позбавлення волі. За словами прокурорів, пом'якшуючою обставиною для Зайцевої є щире каяття і часткова виплата компенсації деяким потерпілим.
У свою чергу потерпілі заявили, що не вірять у розкаяння Зайцевої.
Раніше суд продовжив обвинуваченим арешт до 4 квітня.
Нагадаємо, резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.