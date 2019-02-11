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ДТП у Харкові: потерпілі не вірять у розкаяння Зайцевої

ДТП у Харкові: потерпілі не вірять у розкаяння Зайцевої

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Потерпілі внаслідок ДТП у центрі Харкова, внаслідок якої загинули шестеро людей, не вірять у розкаяння обвинуваченої Олени Зайцевої. Про це вони заявили під час дебатів у Київському райсуді Харкова, передає кореспондент УНН.

Так, на дебатах виступила потерпіла Оксана Нестеренко. Вона заявила, що не вірить у розкаяння Олени Зайцевої, тому що "протягом всього часу було надано ніякої допомоги, не було участі ні у процесі лікування, ні у процесі реабілітації". При цьому, її представник додав, що дії Зайцевої перевершують дії іншого обвинуваченого Геннадія Дронова, тому "покарання для Дронова має бути більш м'яким".

Під час виступу представник потерпілих Миколи Пономаренка, Людмила Фабріс, Тінатін Шевцова, які втратили у ДТП своїх рідних, заявив, що вони так само не вірять у розкаяння.

Таку ж думку висловила потерпіла Оксана Євтеєва, яка втратила у ДТП сестру та чоловіка, і її батько Ігор Берченко.

Євтеєва попросила для обох водіїв максимального покарання, передбаченого санкцією інкримінованої статті, - 10 років позбавлення волі.

Додамо, що усі потерпілі висловили думку, що провина лежить на двох водіях.

Як повідомляв УНН, 6 лютого суд перейшов до дебатів. Суд вже заслухав позицію сторони обвинувачення. Прокуратура попросила призначити Зайцевій та Дронову максимальне покарання - 10 років позбавлення волі. За словами прокурорів, пом'якшуючою обставиною для Зайцевої є щире каяття і часткова виплата компенсації деяким потерпілим.

Раніше суд продовжив арешт обвинуваченим  до 4 квітня.

Нагадаємо, резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.

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