ДТП в Харькове: потерпевшие не верят в раскаяние Зайцевой
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Пострадавшие в результате ДТП в центре Харькова, в результате которой погибли шесть человек, не верят в раскаяние обвиняемой Елены Зайцевой. Об этом они заявили в ходе дебатов в Киевском райсуде Харькова, передает корреспондент УНН.
Так, на дебатах выступила потерпевшая Оксана Нестеренко. Она заявила, что не верит в раскаяние Елены Зайцевой, потому что "в течение всего времени не было предоставлено никакой помощи, не было участия ни в процессе лечения, ни в процессе реабилитации". При этом, ее представитель добавил, что действия Зайцевой превосходят действия другого обвиняемого Геннадия Дронова, поэтому "наказания для Дронова должно быть более мягким".
Во время выступления представитель потерпевших Николая Пономаренко, Людмила Фабрис, Тинатин Шевцова, которые потеряли в ДТП своих родных, заявил, что они так же не верят в раскаяние.
Такое же мнение высказала потерпевшая Оксана Евтеева, которая потеряла в ДТП сестру и мужа, и отец Игорь Берченко.
Евтеева попросила для обоих водителей максимального наказания, предусмотренного санкцией инкриминируемой статьи - 10 лет лишения свободы.
Добавим, что все пострадавшие выразили мнение, что вина лежит на двух водителях.
Как сообщал УНН, 6 февраля суд перешел к дебатам. Суд уже заслушал позицию стороны обвинения. Прокуратура попросила назначить Зайцевой и Дронову максимальное наказание - 10 лет лишения свободы. По словам прокуроров, смягчающим обстоятельством для Зайцевой есть искреннее раскаяние и частичная выплата компенсации некоторым пострадавшим.
Ранее суд продлил арест обвиняемым до 4 апреля.
Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.