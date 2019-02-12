ДТП в Харькове: защита попросила суд признать Дронова невиновным
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Защита обвиняемого в смертельном ДТП в центре Харькова Геннадия Дронова попросил суд признать его подзащитного невиновным, передает корреспондент УНН.
"Прошу Геннадия Дронова... признать невиновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, в связи с недоказанностью в его действиях состава преступления", - заявил адвокат.
Во время обоснования своей позиции адвокат, в частности, отметил, что Дронова нельзя обвинять в том, что он не смог избежать столкновения с автомобилем "Лексус" другой обвиняемой Елены Зайцевой.
Также, по мнению защиты, обвинение, инкриминируемое Дронову, "не доказано".
Как сообщал УНН, 6 февраля суд перешел к прениям по делу о резонансном ДТП с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова. Суд уже заслушал позицию стороны обвинения.
Прокуратура попросила назначить Зайцевой и Дронову наказание - 10 лет лишения свободы. По словам прокуроров, смягчающим обстоятельством для Зайцевой есть искреннее раскаяние и частичная выплата компенсации некоторым пострадавшим.
В свою очередь потерпевшие заявили, что не верят в раскаяние Зайцевой.
Ранее суд продлил обвиняемым арест до 4 апреля.
Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.