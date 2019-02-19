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Резонансное ДТП в Харькове: суд удалился в совещательную комнату

Резонансное ДТП в Харькове: суд удалился в совещательную комнату

Киев  •  УНН

 • 9783 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Суд по делу о резонансном ДТП в центре Харькова, в результате которой погибли шесть человек, удалился в совещательную комнату, передает корреспондент УНН.

Отметим, что обвиняемая в смертельном ДТП в центре Харькова Елена Зайцева, воспользовавшись правом последнего слова, заявила, что раскаивается и готова понести любое наказание, которое ей назначит суд.

После последнего слова обвиняемых Геннадия Дронова и Елены Зайцевой суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Ранее УНН сообщал, что сторона защиты Зайцевой просит суд при определении наказания обвиняемой в смертельном ДТП Елене Зайцевой, два смягчающих обстоятельства: чистосердечное раскаяние и частичное возмещение ущерба пострадавшим.

Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.

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