Резонансное ДТП в Харькове: суд удалился в совещательную комнату
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Суд по делу о резонансном ДТП в центре Харькова, в результате которой погибли шесть человек, удалился в совещательную комнату, передает корреспондент УНН.
Отметим, что обвиняемая в смертельном ДТП в центре Харькова Елена Зайцева, воспользовавшись правом последнего слова, заявила, что раскаивается и готова понести любое наказание, которое ей назначит суд.
После последнего слова обвиняемых Геннадия Дронова и Елены Зайцевой суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.
Ранее УНН сообщал, что сторона защиты Зайцевой просит суд при определении наказания обвиняемой в смертельном ДТП Елене Зайцевой, два смягчающих обстоятельства: чистосердечное раскаяние и частичное возмещение ущерба пострадавшим.
Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.