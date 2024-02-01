Крымский активист Евгений Каракашев вышел на свободу после 6 лет колонии

Осужденный в россии крымский активист из Евпатории Евгений Каракашев вышел из балашовской тюрьмы саратовской области рф после 6 лет заключения. Об этом сообщает Крым.Реалии, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Каракашева обвиняли в призывах к терроризму в соцсети "вконтакте". Южный окружной военный суд в ростове-на-дону приговорил крымчанина к 6 годам колонии общего режима.

Каракашев отбыл часть срока в исправительной колонии-1 кабардино-балкарии, где его почти все время держали в едином помещении камерного типа (ЕПКТ) (строжайшая изоляция злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания от других категорий осужденных).

В ноябре 2022 года мужчину перевели в балашовскую тюрьму.

Напомним

В октябре прошлого года российские оккупанты незаконно этапировали из Крыма первого заместителя Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла и активистов крымскотатарского национального движения Асана и Азиза Ахтемовых.

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