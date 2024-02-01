Крымский активист Евгений Каракашев вышел на свободу после 6 лет колонии

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
  •  96305 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
  •  107975 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
  •  107987 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
  •  113932 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
  •  117790 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Эксклюзив
Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
  •  114693 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

Эксклюзив
Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
  •  136042 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  157642 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

Эксклюзив
рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  162299 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

Эксклюзив
Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  157841 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Крымский активист Евгений Каракашев вышел на свободу после 6 лет колонии

Крымский активист Евгений Каракашев вышел на свободу после 6 лет колонии

Киев  •  УНН

01 февраль 2024, 15:54  •  5808 просмотра

Read in English

Крымский активист Евгений Каракашев был освобожден из российской тюрьмы после 6 лет заключения за якобы призывы к терроризму в социальных сетях.

Осужденный в россии крымский активист из Евпатории Евгений Каракашев вышел из балашовской тюрьмы саратовской области рф после 6 лет заключения. Об этом сообщает Крым.Реалии, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Каракашева обвиняли в призывах к терроризму в соцсети "вконтакте". Южный окружной военный суд в ростове-на-дону приговорил крымчанина к 6 годам колонии общего режима.

Каракашев отбыл часть срока в исправительной колонии-1 кабардино-балкарии, где его почти все время держали в едином помещении камерного типа (ЕПКТ) (строжайшая изоляция злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания от других категорий осужденных).

В ноябре 2022 года мужчину перевели в балашовскую тюрьму.

Напомним

В октябре прошлого года российские оккупанты незаконно этапировали из Крыма первого заместителя Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла и активистов крымскотатарского национального движения Асана и Азиза Ахтемовых.

Крымского активиста Шихаметова вынесли из зала заседаний российского суда на носилках - СМИ06 декабрь 2023, 19:50 • 39364 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Общество
yevpatoriyaЕвпатория
krymКрым
krimskii-mostКрымский мост
Кримський активіст Євген Каракашев вийшов на волю після 6 років колонії
Crimean activist Yevgeny Karakashev released after 6 years in prison
Новости по теме

Крымский активист Евгений Каракашев вышел на свободу после 6 лет колонии

Крымский активист Евгений Каракашев был освобожден из российской тюрьмы после 6 лет заключения за якобы призывы к терроризму в социальных сетях.

Общество •   •  5808 просмотра
Крымский активист Евгений Каракашев вышел на свободу после 6 лет колонии

На выборах в ВТО будут голосовать российские военные, чтобы имитировать явку на участках

Российские военные планируют привлечь к голосованию на фейковых выборах на оккупированных украинских территориях, чтобы искусственно завысить явку и легитимизировать российский контроль.

Война •   •  8851 просмотра
На выборах в ВТО будут голосовать российские военные, чтобы имитировать явку на участках

"У меня лично ни с кем нет конфликта": Буданов не стал втягиваться в обсуждение слухов о возможной замене Залужного - CNN

Руководитель военной разведки Украины не стал привлекаться к обсуждению слухов о возможной замене Главнокомандующего ВСУ, указывает CNN.

Война •   •  13124 просмотра
"У меня лично ни с кем нет конфликта": Буданов не стал втягиваться в обсуждение слухов о возможной замене Залужного - CNN

Гендиректор МАГАТЭ на следующей неделе посетит Киев и ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ посетит Киев для переговоров на высоком уровне, а на следующей неделе поедет на Запорожскую атомную электростанцию в Украине, чтобы обсудить вопросы ядерной безопасности и кадровые проблемы на оккупированном объекте.

Война •   •  12301 просмотра
Гендиректор МАГАТЭ на следующей неделе посетит Киев и ЗАЭС

США считают, что военную базу в Иордании атаковал иранский беспилотник - СМИ

США пришли к выводу, что военную базу в Иордании атаковал беспилотник иранского производства.

Война •   •  10317 просмотра
США считают, что военную базу в Иордании атаковал иранский беспилотник - СМИ

ВОЗ прогнозирует рост количества случаев онкологических заболеваний более чем на 75% к 2050 году

По прогнозам ВОЗ, к 2050 году количество случаев рака во всем мире возрастет более чем на 75%, причем табак, алкоголь и ожирение будут основными факторами, способствующими этому.

Здоровье •   •  7127 просмотра
ВОЗ прогнозирует рост количества случаев онкологических заболеваний более чем на 75% к 2050 году

Ираклия Кобахидзе официально выдвинули на должность премьер-министра Грузии

Правящая партия "Грузинская мечта" официально выдвинула Иракли Кобахидзе на должность премьер-министра Грузии вместо Ираклия Гарибашвили. Доверие новому премьеру и его кабинету министров парламент выразит на следующей неделе.

Новости Мира •   •  7062 просмотра
Ираклия Кобахидзе официально выдвинули на должность премьер-министра Грузии

В январе средняя температура в Киеве была почти на градус выше нормы

Холоднее всего в столице было 9 января, когда минимальная температура под утро снизилась до -15,8°С, а теплее всего - 31 января, когда максимальная температура достигла +7,3°С.

Общество •   •  9639 просмотра
В январе средняя температура в Киеве была почти на градус выше нормы

Берислав атаковали российские беспилотники: под удар попала женщина, ее госпитализировали

Женщина в Бериславе Херсонской области получила ранения и была госпитализирована после того, как попала под удар вражеского беспилотника. Пострадавшая получила взрывную травму и потеряла палец на руке.

Война •   •  11214 просмотра
Берислав атаковали российские беспилотники: под удар попала женщина, ее госпитализировали

Орбан заявил, что получил гарантии, что "деньги Венгрии" не пойдут в Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что получил гарантии того, что венгерские деньги не пойдут в Украину после того, как ЕС согласился выделить Украине 50 миллиардов евро помощи.

Политика •   •  13751 просмотра
Орбан заявил, что получил гарантии, что "деньги Венгрии" не пойдут в Украину