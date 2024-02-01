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Кримський активіст Євген Каракашев вийшов на волю після 6 років колонії

Кримський активіст Євген Каракашев вийшов на волю після 6 років колонії

Київ • УНН

 • 27006 перегляди

Кримський активіст Євген Каракашев був звільнений з російської в'язниці після 6 років ув'язнення за нібито заклики до тероризму в соціальних мережах.

Засуджений у росії кримський активіст із Євпаторії Євген Каракашев вийшов із балашівської в'язниці саратовської області рф після 6 років ув'язнення. Про це повідомляє Крим.Реалії, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що Каракашева звинувачували у закликах до тероризму у соцмережі "вконтакті". Південний окружний військовий суд у ростові-на-дону засудив кримчанина до 6 років колонії загального режиму.

Каракашев відбув частину терміну у виправній колонії-1 кабардино-балкарії, де його майже весь час тримали в єдиному приміщенні камерного типу (ЄПКТ) (найсуворіша ізоляція злісних порушників встановленого порядку відбування покарання від інших категорій засуджених).

У листопаді 2022 року чоловіка перевели до балашівської в'язниці.

Нагадаємо

У жовтні минулого року російські окупанти незаконно етапували з Криму першого заступника Голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та активістів кримськотатарського національного руху Асана та Азіза Ахтемових.

Кримського активіста Шихаметова винесли із зали засідань російського суду на ношах - ЗМІ06.12.23, 21:50 • 40345 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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