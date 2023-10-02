росіяни етапували з Криму до рф замголови Меджлісу Джеляла та двох активістів - Чубаров
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. російські окупанти незаконно етапували з Криму першого заступника Голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та активістів кримськотатарського національного руху Асана та Азіза Ахтемових. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в Telegram, пише УНН.
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«Російські варвари сьогодні етапували з Криму в колонії на території країни - агресора першого заступника Голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, активістів кримськотатарського національного руху Асана та Азіза Ахтемових», - написав Чубаров.
Він нагадав, російський окупаційний "суд" раніше незаконно засудив Нарімана Джеляла до 17 років позбавлення волі в колонії строго режиму, Асана Ахтемова - до 15 років позбавлення волі в колонії строгого режиму, Азіза Ахтемова - до 13 років позбавлення волі в колонії строгого режиму.
За даними голови Меджлісу, всі троє кримськотатарських політв'язнів перші три роки позбавлення волі утримуватимуться в Криму в умовах найжорстокішого тюремного режиму.
Нагадаємо
3-4 вересня 2021 року в Криму російські силовики провели обшуки та затримали п'ять осіб, у тому числі кримськотатарського політика та активіста Нарімана Джеляла.
Російська влада звинуватила Джеляла у “вчинення диверсії”.