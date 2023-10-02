россияне этапировали из Крыма в рф замглавы Меджлиса Джеляла и двух активистов - Чубаров
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. российские оккупанты незаконно этапировали из Крыма первого заместителя Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла и активистов крымскотатарского национального движения Асана и Азиза Ахтемовых. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Telegram, пишет УНН.
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«Российские варвары сегодня этапировали из Крыма в колонии на территории страны-агрессора первого заместителя Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, активистов крымскотатарского национального движения Асана и Азиза Ахтемовых», - написал Чубаров.
Он напомнил, российский оккупационный "суд" ранее незаконно приговорил Наримана Джеляла к 17 годам лишения свободы в колонии строго режима, Асана Ахтемова - к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Азиза Ахтемова - к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
По данным председателя Меджлиса, все трое крымскотатарских политзаключенных первые три года лишения свободы будут содержаться в Крыму в условиях жесточайшего тюремного режима.
Напомним
3-4 сентября 2021 года в Крыму российские силовики провели обыски и задержали пять человек, в том числе крымскотатарского политика и активиста Наримана Джеляла.
Российские власти обвинили Джеляла в “совершении диверсии”.