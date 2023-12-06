Крымского активиста Шихаметова вынесли из зала заседаний российского суда на носилках - СМИ
По завершению заседания суд оставил приговор Шихаметову без изменений. Сторона защиты настаивала, что надо рассекретить свидетелей по делу и признать их показания недопустимыми.
Обсудили видение экономического восстановления Украины: Ермак встретился со спецпредставительницей США Пенни Прицкер
Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, встретился со специальным представителем США Пенни Прицкер, чтобы обсудить восстановление экономики Украины и сотрудничество в оборонной промышленности.
Убийство Кивы: за экс-нардепом следили минимум три недели - росСМИ
Бывший депутат Илья Кива был убит после по меньшей мере трех недельной слежки. Его тело было найдено в Московской области. Российские следователи работают над этим делом.
Чтобы путин не захватил Украину: Байден призвал Конгресс США одобрить помощь Киеву
Президент Байден призвал Конгресс одобрить законопроект о помощи Украине и Израилю на сумму 111 млрд долларов, отметив необходимость продолжения поддержки обороны Украины от россии.
Коррупция в Киевском апелляционном суде: еще одного судью отправили под стражу на два месяца
Второму судье Апелляционного суда Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 2,5 млн гривен за предполагаемое получение взятки в размере 35 000 долларов.
США объявили о новой военной помощи Украине в размере 175 миллионов долларов - Блинкен
США объявляют о новом пакете помощи Украине в размере 175 млн долларов, включая средства противовоздушной обороны, артиллерию и противотанковое вооружение.
Зеленский пригласил оборонные компании США создать "арсенал свободы" вместе с Украиной, что будет гарантировать глобальную безопасность будущим поколениям
Президент Украины Зеленский пригласил оборонные фирмы США сотрудничать с Украиной на конференции dfnc1: Us Edition, предусматривающей совместные усилия по созданию мощного "арсенала свободы" для глобальной безопасности.
Украина продолжает строить новые укрепления на границе с Беларусью
Украина укрепляет свои пограничные укрепления с Беларусью, постоянно возводя новые оборонительные сооружения. Пограничники круглосуточно контролируют ситуацию.
Президент Байден планирует объявить о пакете помощи Украине в размере 175 миллионов долларов
Президент Байден намерен объявить о выделении Украине помощи в размере 175 миллионов долларов и будет призывать Конгресс одобрить его запрос на финансирование национальной безопасности.
Несмотря на похолодание: до конца этой недели дефицита в энергосистеме не ожидается - Укрэнерго
Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщает, что на этой неделе в энергосистеме Украины не ожидается дефицита электроэнергии, несмотря на увеличение потребления и холодную погоду.