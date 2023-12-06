Крымского активиста Шихаметова вынесли из зала заседаний российского суда на носилках - СМИ

Осужденного на 11 лет лишения свободы по "Делу крымских мусульман" крымского активиста Яшара Шихаметова забрали из зала заседания российского суда в Власисе из-за серьезных проблем со спиной. Об этом сообщает общественная организация "Крымская солидарность" со ссылкой на адвоката Алексея Ладина, передает УНН.

Во время заседания Апелляционного суда в Власисе Яшар Шихаметов пожаловался на плохое самочувствие. Перед заседанием крымчанин жаловался адвокату, что у него усиливаются боли в сердце и почках. В результате его из зала заседания на носилках вынесли медики. После осмотра медработником Шихаметова отнесли обратно. Врач сказал, что крымский татарин якобы может участвовать в судебном заседании дальше.

По завершению заседания суд оставил приговор Шихаметову без изменений. Сторона защиты настаивала, что надо рассекретить свидетелей по делу и признать их показания недопустимыми. Суд это делать отказался.

"Ответы на вопросы стороны обвинения были стандартными, а вот на вопросы стороны защиты свидетели отвечали: "Не помню". Нам очевидно, что секретные свидетели не были знакомы с Шихаметовым по ряду объективных причин. Они утверждают, что два года ходили к нему в кафе, но название, которое было метровыми буквами написано на входе, они не помнят", - прокомментировал Алексей Ладин.

По данным "Крым.Реалии", 17 февраля в Крыму состоялись массовые обыски в Белогорске, Бахчисарае, Симферополе, Севастополе и Советском районе Крыма. Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Эюпов, Яшар Шихаметов, Эрнест Ибрагимов и Олег Федоров были доставлены в управление ФСБ россии в Крыму после проведения следственных мероприятий по месту жительства в их домах. Родственникам следователи ФСБ заявили, что задержанным ставят в вину статью 205.5 УК россии. Крымские татары обвиняются в причастности к деятельности религиозной организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в россии, которая действует без ограничения на уровне национальных законодательств в Украине и многих странах мира.

Крымских татар обвинили в причастности к деятельности религиозной организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в россии, но без ограничения на уровне национальных законодательств в Украине и во многих странах мира.