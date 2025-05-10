Криминального авторитета "Умку" задержала СБУ - источники

Служба безопасности Украины задержала "вора в законе" Сергея Олейника по прозвищу "Умка". Об этом журналисту УНН сообщили источники в СБУ.

Детали

СБУ довольно аргументированно объяснила вору в законе "Умке" и его частным охранникам, что они чувствовать себя свободно в Украине не будут. Заодно ребята из Службы демонтировали незаконные спецсигналы на авто. Они были установлены на бронированный автомобиль "Умки" заводом-производителем, без получения каких-либо разрешений на их использование от украинских правоохранителей - сообщили источники.

СБУ впервые разоблачила агентурную сеть разведки Венгрии: задержаны два агента

На видео задержания слышно, как Олейник по требованию СБУ говорит слова: "Я обещаю, что не буду ездить со спецсигналами".

Ответ на действия СБУ? В Венгрии задержали бывшего украинского дипломата: видео

Как отметили в самой спецслужбе, оперативники СБУ регулярно проводят комплекс контрразведывательных мероприятий, направленных на системное противодействие организованной преступности.

Служба безопасности Украины постоянно проводит комплекс контрразведывательных мероприятий, направленных на системное противодействие организованной преступности. Любая деятельность, наносящая ущерб национальной безопасности государства, будет и в дальнейшем получать жесткую реакцию от СБУ - сообщили в спецслужбе.

Контекст

СМИ выяснили, что в начале марта несколько спецслужащих СБУ, среди которых Лойф, праздновали день рождения Константина Коломийца, который занимается охраной владельца подсанкционной букмекерской конторы "Париматч" Сергея Портнова.

Также ранее СМИ сообщали, что мать Анатолия Лойфа владеет элитной недвижимостью в Киеве и пригороде, стоимость которой оценивают в более 16 млн гривен. В то же время сама женщина живет в Закарпатье и работает преподавателем в колледже.

Руководитель Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Анатолия Лойфа уволен с должности.

В Закарпатье разоблачили колл-центр, который обокрал граждан ЕС на 2 млн грн - СБУ