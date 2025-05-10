Кримінального авторитета "Умку" затримала СБУ - джерела

Служба безпеки України затримала "злодія в законі" Сергія Олійника на прізвисько "Умка". Про це журналісту УНН повідомили джерела в СБУ.

СБУ доволі аргументовано пояснила злодію в законі "Умці" і його приватним охоронцям, що вони почувати себе вільно в Україні не будуть. Заодно хлопці зі Служби демонтували незаконні спецсигнали на авто. Вони були встановлені на броньований автомобіль "Умки" заводом-виробником, без отримання жодних дозволів на їх використання від українських правоохоронців