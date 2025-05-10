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Макрон озвучив елементи стримування рф після початку перемир'я
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Кримінального авторитета "Умку" затримала СБУ - джерела

Київ • УНН

 • 458 перегляди

СБУ затримала Сергія Олійника на прізвисько "Умка". Також демонтовано незаконні спецсигнали, які були встановлені на броньований автомобіль "Умки" без дозволів.

Кримінального авторитета "Умку" затримала СБУ - джерела

Служба безпеки України затримала "злодія в законі" Сергія Олійника на прізвисько "Умка". Про це журналісту УНН повідомили джерела в СБУ.

Деталі

СБУ доволі аргументовано пояснила злодію в законі "Умці" і його приватним охоронцям, що вони почувати себе вільно в Україні не будуть. Заодно хлопці зі Служби демонтували незаконні спецсигнали на авто. Вони були встановлені на броньований автомобіль "Умки" заводом-виробником, без отримання жодних дозволів на їх використання від українських правоохоронців

- повідомили джерела.

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На відео затримання чутно, як Олійник на вимогу СБУ каже слова: "Я обіцяю, що не буду їздити зі спецсигналами".

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Як зазначили в самій спецслужбі, оперативники СБУ регулярно проводять комплекс контррозвідувальних заходів, спрямованих на системну протидію організованій злочинності.

Служба безпеки України постійно проводить комплекс контррозвідувальних заходів, спрямованих на системну протидію організованій злочинності. Будь-яка діяльність, що шкодить національній безпеці держави буде і надалі отримувати жорстку реакцію від СБУ

- повідомили в спецслужбі.

Контекст

ЗМІ з'ясували, що на початку березня кілька спецслужбовців СБУ, серед яких Лойф, святкували день народження Костянтина Коломійця, що опікується охороною власника підсанкційної букмекерської контори "Паріматч" Сергія Портнова.

Також раніше ЗМІ повідомляли, що мати Анатолія Лойфа володіє елітною нерухомістю в Києві та передмісті, вартість якої оцінюють у понад 16 млн гривень. Водночас сама жінка живе на Закарпатті та працює викладачкою в коледжі.

Керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Анатолія Лойфа звільнено з посади.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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