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Крымчанка Лера Джемилова исчезла после ареста ФСБ: более 8 месяцев о ней ничего не известно

Крымчанка Лера Джемилова исчезла после ареста ФСБ: более 8 месяцев о ней ничего не известно

Киев  •  УНН

 • 1096 просмотра

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28-летняя Лера Джемилова исчезла в оккупированном Крыму после 15-дневного ареста в мае 2024 года. Уже более 8 месяцев родные не имеют информации о ее местонахождении, а ФСБ отрицает открытие уголовных дел.

российские силовики более 8 месяцев удерживают 28-летнюю крымчанку Леру Джемилову, информации о ней нет.

Об этом сообщают «Крым.Реалии» со ссылкой на ее мать.

В мае 2024 года в селе Крымка Джанкойского района состоялся обыск, после которого Джемилову доставили в мировой суд и арестовали на 15 суток за отказ пройти медицинское обследование на употребление наркотиков

- говорится в сообщении. 

Позже сотрудники ФСБ вызвали сестру Леры Джемиловой на беседу и сообщили, что родным не нужно ее встречать после окончания ареста, поскольку ее сразу переведут в ФСБ.

С тех пор никаких известий о ее местонахождении или правовом статусе нет. В то же время оккупационное управление ФСБ в Крыму утверждает, что уголовных дел против Джемиловой не возбуждали и не расследовали.

Крымская прокуратура также не видит оснований для вмешательства или рассмотрения этого случая.

Ранее

Крымскотатарский ресурсный центр сообщал, что в 2024 году в оккупированном Крыму состоялся 61 обыск, из которых 35 проводили в домах крымских татар.

Напомним,

россия не признает содержание 24 украинцев, вывезенных с юга Украины в крымские СИЗО. Всего в 2024 году из-за политических преследований за решеткой находятся по меньшей мере 250 украинских граждан. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ОбществоВойнаКриминал и ЧП
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