Кримчанка Лєра Джемілова зникла після арешту ФСБ: понад 8 місяців про неї нічого не відомо

28-річна Лєра Джемілова зникла в окупованому Криму після 15-денного арешту у травні 2024 року. Вже понад 8 місяців рідні не мають інформації про її місцезнаходження, а ФСБ заперечує відкриття кримінальних справ.

російські силовики понад 8 місяців утримують 28-річну кримчанку Лєру Джемілову, інформації про неї немає. Про це повідомляють "Крым.Реалии" з посиланням на її матір. У травні 2024 року в селі Кримка Джанкойського району відбувся обшук, після якого Джемілову доставили до мирового суду та заарештували на 15 діб за відмову пройти медичне обстеження на вживання наркотиків - йдеться у повідомленні. Пізніше співробітники ФСБ викликали сестру Лєри Джемілової на бесіду та повідомили, що рідним не потрібно її зустрічати після закінчення арешту, оскільки її одразу переведуть до ФСБ. Відтоді жодних звісток про її місцезнаходження чи правовий статус немає. Водночас окупаційне управління ФСБ у Криму стверджує, що кримінальних справ проти Джемілової не порушували й не розслідували. Кримська прокуратура також не вбачає підстав для втручання чи розгляду цього випадку. Раніше Кримськотатарський ресурсний центр повідомляв, що у 2024 році в окупованому Криму відбулося 61 обшуків, з яких 35 проводили в будинках кримських татар. Нагадаємо росія не визнає утримання 24 українців, вивезених з півдня України до кримських СІЗО. Загалом у 2024 році через політичні переслідування за ґратами перебувають щонайменше 250 українських громадян.