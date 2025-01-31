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Без захисту: 24 українці в окупованому Криму перебувають у тюрмах без зв'язку з рідними

Київ • УНН

 • 29277 перегляди

росія не визнає утримання 24 українців, вивезених з півдня України до кримських СІЗО. Загалом у 2024 році через політичні переслідування за ґратами перебувають щонайменше 250 українських громадян.

В окупованому Криму продовжуються політично мотивовані переслідування українців. Наразі щонайменше 24 особи, яких окупанти вивезли з півдня України, перебувають у статусі інкомунікадо – без жодного зв’язку з рідними та можливості отримати правовий захист. росія досі офіційно не визнає їхнього утримання.

Про це заявила голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, передає УНН.

Переслідування у Криму тривають уже 11 років.

Що стосується Криму, то головні тенденції такі, що переслідування тільки посилюються. Ми бачимо з нашого моніторингу і документування, що велика частка людей, які переслідуються, — це якраз жертви хибних звинувачень, які стосуються так званої диверсії, шпигунства, державної зради тощо. Це один із найпоширеніших зараз інструментів в окупованому Криму — переслідувати наших громадян

- розповіла Скрипник.

Вона додала, що продовжується тенденція переслідування людей на півдні України — на так званих новоокупованих територіях, тобто з 2022 року це частина Херсонщини та Запоріжжя.

На жаль, Крим для цих людей також став в’язницею. Передусім ідеться про цивільних затриманих або цивільних заручників… Ми на сьогодні задокументували багато людей, яких було переміщено з новоокупованих територій до Криму. Здебільшого це саме СІЗО, які були відкриті спеціально у 2022 році для утримання цивільних із новоокупованих територій

- додала Скрипник.

Наразі верифікували 66 цивільних осіб, яких у той чи інший час перевозили до Криму з Херсонської або Запорізької області.

Найчастіше їх утримували в СІЗО №2, частину — в СІЗО №1 та СІЗО №8, зауважила голова правління Кримської правозахисної групи. Вона додала, що щонайменше 24 людини, привезені з півдня України до Криму, залишаються в статусі інкомунікадо, тобто вони не мають жодного зв’язку з рідними й не можуть повідомити, де перебувають.

Відповідно, у них немає жодних механізмів захисту, включно з адвокатом, а росія досі офіційно їх не підтвердила. Наприклад, деякі з них перебувають там понад два роки, а їхні родичі надсилають запити до рф, до фсб, але росія не визнає їхнього утримання.

Загалом, якщо говорити про Крим, у 2024 році, за нашими даними, щонайменше 250 наших громадян перебувають за ґратами саме через політично мотивовані переслідування. Частину з них утримують у Криму, а частину вивезли до рф

- зазначила Скрипник.

За її словами, найчастіше людей утримують у СІЗО.

"Три СІЗО, які ми знаємо, розташовані в Сімферополі — там їх тримають на етапі слідства", — додала голова правління Кримської правозахисної групи.

Після слідства майже всіх наших громадян перевозять до рф, де над ними тривають так звані судові процеси — сфабриковані й без жодного права на справедливий суд.

Якщо людина вже пройшла слідство, то зазвичай її утримують на території рф — або в СІЗО в Ростові, або в колоніях, розкиданих по всій росії. Причому ці колонії розташовані у віддалених регіонах, і практика показує, що росія свідомо вивозить кримчан якомога далі від Криму

- сказала Скрипник.

Нагадаємо

У Сімферополі російські окупанти затримали двох працівників Кримської залізниці, яких звинуватили у співпраці з українськими Силами оборони. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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