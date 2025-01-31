Без защиты: 24 украинца в оккупированном Крыму находятся в тюрьмах без связи с родными

В оккупированном Крыму продолжаются политически мотивированные преследования украинцев. Сейчас по меньшей мере 24 человека, которых оккупанты вывезли с юга Украины, находятся в статусе инкомуникадо - без всякой связи с родными и возможности получить правовую защиту. россия до сих пор официально не признает их содержания.

Об этом заявила председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, передает УНН.

Преследования в Крыму продолжаются уже 11 лет.

Что касается Крыма, то главные тенденции таковы, что преследования только усиливаются. Мы видим из нашего мониторинга и документирования, что большая часть людей, которые преследуются, - это как раз жертвы ложных обвинений, касающихся так называемой диверсии, шпионажа, государственной измены и тому подобное. Это один из самых распространенных сейчас инструментов в оккупированном Крыму - преследовать наших граждан - рассказала Скрипник.

Она добавила, что продолжается тенденция преследования людей на юге Украины - на так называемых новооккупированных территориях, то есть с 2022 года это часть Херсонщины и Запорожья.

К сожалению, Крым для этих людей также стал тюрьмой. Прежде всего речь идет о гражданских задержанных или гражданских заложниках... Мы на сегодня задокументировали много людей, которые были перемещены с новооккупированных территорий в Крым. В основном это именно СИЗО, которые были открыты специально в 2022 году для содержания гражданских с новооккупированных территорий - добавила Скрипник.

Сейчас верифицировали 66 гражданских лиц, которых в то или иное время перевозили в Крым из Херсонской или Запорожской области.

Чаще всего их удерживали в СИЗО №2, часть - в СИЗО №1 и СИЗО №8, отметила председатель правления Крымской правозащитной группы. Она добавила, что по меньшей мере 24 человека, привезенные с юга Украины в Крым, остаются в статусе инкомуникадо, то есть они не имеют никакой связи с родными и не могут сообщить, где находятся.

Соответственно, у них нет никаких механизмов защиты, включая адвоката, а россия до сих пор официально их не подтвердила. Например, некоторые из них находятся там более двух лет, а их родственники направляют запросы в рф, в фсб, но россия не признает их содержание.

В общем, если говорить о Крыме, в 2024 году, по нашим данным, не менее 250 наших граждан находятся за решеткой именно из-за политически мотивированных преследований. Часть из них удерживают в Крыму, а часть вывезли в РФ - отметила Скрипник.

По ее словам, чаще всего людей удерживают в СИЗО.

«Три СИЗО, которые мы знаем, расположены в Симферополе - там их держат на этапе следствия», - добавила председатель правления Крымской правозащитной группы.

После следствия почти всех наших граждан перевозят в РФ, где над ними продолжаются так называемые судебные процессы - сфабрикованные и без всякого права на справедливый суд.

Если человек уже прошел следствие, то обычно его удерживают на территории рф - либо в СИЗО в Ростове, либо в колониях, разбросанных по всей россии. Причем эти колонии расположены в отдаленных регионах, и практика показывает, что россия сознательно вывозит крымчан как можно дальше от Крыма - сказала Скрипник.

Напомним,

В Симферополе российские оккупанты задержали двух работников Крымской железной дороги, которых обвинили в сотрудничестве с украинскими Силами обороны.