Крымчан, которые направляются на материковую Украину, будут спрашивать о цели поездки - МинВОТ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. В министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины решили провести мониторинг целей поездок жителей аннексированного Россией Крыма на материковую Украину. Его проведение анонсировал первый заместитель главы МинВОТ Юсуф Куркчи на пресс-конференции в Херсоне, сообщает проект Радио Свобода Крим.Реалии, передает УНН.
По словам Куркчи, мониторинг в форме анонимного анкетирования будут проводить на контрольных пунктах въезда-выезда на админгранице с Крымом "в ближайшее время".
"Это позволит нам более тщательно проанализировать те проблемы, с которыми обращаются и с какими сталкиваются жители в оккупированном Крыму и определить тенденции. Мы проводили предварительные мониторинги и можем сказать, что основная часть обращается по решению проблем документирования, другая - за получением медицинских услуг. Есть определенная категория людей, которая связана с обучением. И очень маленькая часть пересекает адмиграницу, чтобы поехать дальше - на отдых или по другим делам", - рассказал Куркчи.
По информации министерства, подобный мониторинг уже проводили в прошлом году.
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После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украины и полуостровом пролег формально административная, но фактически - настоящая граница. В Херсонской области на админгранице с Крымом работают три контрольных пункта въезда/выезда - "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".
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Россия оккупировала и аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон об этом. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций против Москвы. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".
Напомним, международная волонтерская сообщество InformNapalm нашла важные факты участия военнослужащих 758 ЦМТЗ ЧФ Российской Федерации в операции по захвату Крыма.