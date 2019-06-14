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Поліція РФ в Криму відвезла хворого кримського татарина в невідомому напрямку

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Працівники так званого "МВС Республіки Крим" провели обшук в будинку кримських татар і вивезли одного з членів сім'ї з неврологічним захворюванням в невідомому напрямку. Про це повідомляє Кримська солідарність, передає УНН.

Поліція РФ в Криму відвезла хворого кримського татарина в невідомому напрямку

За даними організації, сьогодні "правоохоронці" в Криму провели обшук в будинку Бекіра і Еміне Муртазаєва в селі Красноармійське Сімферопольського району.

За попередніми даними, після обшуку силовики відвезли сина Емірхан Муртазаєва.

Сім'я Муртазаєва не могла викликати адвоката, була позбавлена юридичної допомоги, не могла нікому повідомити про те, що в їхньому будинку проходить обшук.

Також, за інформацією правозахисників, у Емірхан є психічне розлад- шизофренія, він перебував на психіатричному обліку. У зв'язку з цим співробітники не можуть утримувати і допитувати його, без присутності законного представника, оскільки він не може в повній мірі відповідати за свої дії.

Нагадаємо, після хвилі обшуків в Криму в понеділок представники так званих правоохоронних структур окупаційної влади затримали на півострові громадян України. У дружини одного із затриманих після пережитого стресу на сьомому місяці вагітності почалися передчасні пологи.

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