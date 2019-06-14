Полиция РФ в Крыму увезла больного крымского татарина в неизвестном направлении

По данным организации, сегодня "правоохранители" в Крыму провели обыск в доме Бекира и Эмине Муртазаевых в селе Красновка Симферопольского района.



По предварительным данным, после обыска силовики увезли сына Эмирхана Муртазаева.



Семья Муртазаевых не могла вызвать адвоката, была лишена юридической помощи, не могла никому сообщить о том, что в их доме проходит обыск.

Также, по информации правозащитников, у Эмирхана имеется психическое расстройство- шизофрения, он состоял на психиатрическом учёте. В связи с этим сотрудники не могут удерживать и допрашивать его, без присутствия законного представителя, поскольку он не может в полной мере отвечать за свои действия.

Напомним, после волны обысков в Крыму в понедельник представители так называемых правоохранительных структур оккупационной власти задержали на полуострове граждан Украины. У жены одного из задержанных после пережитого стресса на седьмом месяце беременности начались преждевременные роды.