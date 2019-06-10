После обысков в Крыму у жены одного из задержанных начались преждевременные роды
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. После волны обысков в Крыму в понедельник представители так называемых правоохранительных структур оккупационной власти задержали на полуострове граждан Украины. У жены одного из задержанных после пережитого стресса на седьмом месяце беременности начались преждевременные роды. Об этом Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Крымский полуостров всколыхнула очередная волна обысков. Уже традиционно, с утра в дома крымских татар ворвались представители так называемых правоохранительных структур оккупационной власти. После обысков были задержаны граждане Украины", - написала Денисова.
Она также сообщила, что сегодня в Симферополе "суды" будут выбирать задержанным меру пресечения.
"Кроме того, у жены одного из задержанных после пережитого стресса на седьмом месяце беременности начались преждевременные роды", - сообщила омбудсмен.
По ее словам, это может крайне негативно повлиять на ее здоровье и здоровье ребенка.
Как сообщал УНН, утром 10 июня в аннексированом Россией Крыму силовики устроили очередные обыски у местных жителей и задержали восемь крымских татар.