После обысков в Крыму у жены одного из задержанных начались преждевременные роды

"Крымский полуостров всколыхнула очередная волна обысков. Уже традиционно, с утра в дома крымских татар ворвались представители так называемых правоохранительных структур оккупационной власти. После обысков были задержаны граждане Украины", - написала Денисова.



Она также сообщила, что сегодня в Симферополе "суды" будут выбирать задержанным меру пресечения.



"Кроме того, у жены одного из задержанных после пережитого стресса на седьмом месяце беременности начались преждевременные роды", - сообщила омбудсмен.



По ее словам, это может крайне негативно повлиять на ее здоровье и здоровье ребенка.



Как сообщал УНН, утром 10 июня в аннексированом Россией Крыму силовики устроили очередные обыски у местных жителей и задержали восемь крымских татар.