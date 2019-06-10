Після обшуків в Криму у дружини одного із затриманих розпочалися передчасні пологи
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Після хвилі обшуків у Криму у понеділок представники так званих правоохоронних структур окупаційної влади затримали на півострові громадян України. У дружини одного із затриманих після пережитого стресу на сьомому місяці вагітності розпочалися передчасні пологи. Про це Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Кримський півострів сколихнула чергова хвиля обшуків. Вже традиційно, зранку до будинків кримських татар вдерлися представники так званих правоохоронних структур окупаційної влади. Після обшуків було затримано громадян України", - написала Денісова.
Вона також повідомила, що сьогодні у Сімферополі "суди" обиратимуть затриманим міру запобіжного заходу.
"Крім того, у дружини одного із затриманих після пережитого стресу на сьомому місяці вагітності розпочалися передчасні пологи", - повідомила омбудсмен.
З її слів, це може вкрай негативно вплинути на її здоров'я та здоров’я дитини.
Як повідомляв УНН, вранці 10 червня в анексованому Росією Криму силовики влаштували чергові обшуки у місцевих жителів та затримали вісім кримських татар.