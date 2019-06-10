Після обшуків в Криму у дружини одного із затриманих розпочалися передчасні пологи

"Кримський півострів сколихнула чергова хвиля обшуків. Вже традиційно, зранку до будинків кримських татар вдерлися представники так званих правоохоронних структур окупаційної влади. Після обшуків було затримано громадян України", - написала Денісова.



Вона також повідомила, що сьогодні у Сімферополі "суди" обиратимуть затриманим міру запобіжного заходу.



"Крім того, у дружини одного із затриманих після пережитого стресу на сьомому місяці вагітності розпочалися передчасні пологи", - повідомила омбудсмен.



З її слів, це може вкрай негативно вплинути на її здоров'я та здоров’я дитини.



Як повідомляв УНН, вранці 10 червня в анексованому Росією Криму силовики влаштували чергові обшуки у місцевих жителів та затримали вісім кримських татар.