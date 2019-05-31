Масові обшуки в Криму: у СІЗО порушують релігійні права затриманих кримчан

Так, зранку відбулася зустріч Омбудсмена з адвокатами Едемом Семедляєвим, Айдером Азаматовим, Назімом Шейхмамбетовим, Даміром Мінадіровим, Рустемом Кеміровим, правозахисницею Марією Томак та дружинами і матір’ю кримських татар із так званої групи 24 - затриманих у квітні-березні після масових обшуків в окупованому Криму. Зараз їх утримують у чотирьох різних СІЗО Ростовської області, ще один перебуває в СІЗО Сімферополя.

"За інформацією адвокатів, умови утримання їх підзахисних не відповідають нормам, крім того, порушуються їх релігійні права", - написала Омбудсмен.

Денісова зазначила, що вже звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, щоб вона вжила заходів для забезпечення громадян України належними умовами тримання.

Крім того, вона заявила про намір звертатися до Європейського комітету з питань запобігання катуванням щодо порушення прав кримських татар.

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Захисники також розповіли про погіршення стану здоров’я підзахисних.

"Так, на останньому судовому засіданні щодо продовження запобіжного захисту, 60-річний Сервер Газієв не міг навіть сам вставати, і адвокати клопотали, щоб він відповідав сидячи. У іншого кримського татарина - Джеміля Гафарова взагалі ризик відмови нирок", - зазначила Денісова.

Вона додала, що буде звертатися до Москалькової, щоб усім їм невідкладно надали меддопомогу.

"Обов’язково звертатимусь до представників дипломатичних місій та міжнародних організацій, акредитованих в РФ, щоб вони слідкували за перебігом судових процесів над нашими громадянами", - додала Омбудсмен.

Нагадаємо, 27 березня в анексованому Криму російські силовики влаштували обшуки в будинках кримськотатарських активістів і затримали понад 20 осіб, включаючи тих, хто прийшов підтримати кримських татар, в чиїх будинках влаштували обшуки.

28 березня, в російському місті Ростов-на-Дону затримали ще трьох кримських татар, в будинку яких в їх відсутності провели обшук.

29 березня російські силовики затримали 24-го кримськотатарського активіста – Едема Яячикова, який після масових обшуків в окупованому Криму перебував у розшуку.

Тих, що знімали обшуки, заарештували на 5 діб та оштрафували. До 15 травня же заарештували затриманих за підозрою в нібито причетності до забороненої на території Росії організації "Хізб ут-Тахрір".