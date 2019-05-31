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Массовые обыски в Крыму: в СИЗО нарушают религиозные права задержанных крымчан

Массовые обыски в Крыму: в СИЗО нарушают религиозные права задержанных крымчан

Киев  •  УНН

 • 12770 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова провела встречу с адвокатами и родственниками крымских татар, задержанных после массовых обысков в оккупированном Крыму. Об этом Денисова сообщила в Facebook, передает УНН.

Так, утром состоялась встреча Омбудсмена с адвокатами Эдемом Семедляевим, Айдером Азаматовым, Назимом Шейхмамбетовим, Дамиром Ммнадмровым, Рустемом Кемировим, правозащитницей Марией Томак и женами и матерью крымских татар из так называемой группы 24 - задержанных в апреле-марте после массовых обысков в оккупированном Крыму. Сейчас их содержат в четырех разных СИЗО Ростовской области, еще один находится в СИЗО Симферополя.

"По информации адвокатов, условия содержания их подзащитных не соответствуют нормам, кроме того, нарушаются их религиозные права", - написала Омбудсмен.

Денисова отметила, что уже обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, чтобы она приняла меры для обеспечения граждан Украины надлежащими условиями содержания.

Кроме того, она заявила о намерении обращаться в Европейский комитет по предупреждению пыток относительно нарушения прав крымских татар.

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Защитники также рассказали об ухудшении состояния здоровья подзащитных.

"Так, на последнем судебном заседании по продлению меры защиты, 60-летний Сервер Газиев не мог сам вставать, и адвокаты ходатайствовали, чтобы он отвечал сидя. У другого крымского татарина - Джемиля Гафарова вообще риск отказа почек", - отметила Денисова.

Она добавила, что будет обращаться к Москальковой, чтобы всем им безотлагательно оказали медпомощь.

"Обязательно буду обращаться к представителям дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в РФ, чтобы они следили за ходом судебных процессов над нашими гражданами", - добавила Омбудсмен.

Напомним, 27 марта в аннексирована Крыму российские силовики устроили обыски в домах крымскотатарских активистов и задержали более 20 человек, включая тех, кто пришел поддержать крымских татар, в чьих домах устроили обыски.

28 марта, в российском городе Ростов-на-Дону задержали еще трех крымских татар, в доме которых в их отсутствии провели обыск.

29 марта российские силовики задержали 24-го крымскотатарского активиста - Эдема Яячикова, который после массовых обысков в оккупированном Крыму находился в розыске.

Тех, что снимали обыски, арестовали на 5 суток и оштрафовали. До 15 мая же арестовали задержанных по подозрению в якобы причастности к запрещенной на территории России организации "Хизб ут-Тахрир".

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