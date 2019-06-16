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Кримчан, що прямують на материкову Україну, будуть запитувати про мету поїздки – МінТОТ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. У міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) України вирішили провести моніторинг цілей поїздок жителів анексованого Росією Криму на материкову Україну. Його проведення анонсував перший заступник глави МінТОТ Юсуф Куркчі на прес-конференції в Херсоні, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії, передає УНН.

Кримчан, що прямують на материкову Україну, будуть запитувати про мету поїздки – МінТОТ

За словами Куркчі, моніторинг у формі анонімного анкетування проводитимуть на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на адмінкордоні з Кримом “найближчим часом”.

“Це дозволить нам більш ретельно проаналізувати ті проблеми, з якими звертаються і з якими стикаються жителі в окупованому Криму і визначити тенденції. Ми проводили попередні моніторинги і можемо сказати, що основна частина звертається за рішенням проблем документування, інша — за отриманням медичних послуг. Є певна категорія людей, яка пов’язана з навчанням. І дуже маленька частина перетинає адмінкордон, щоб поїхати далі — на відпочинок або в інших справах”, — розповів Куркчі.

За інформацією міністерства, подібний моніторинг уже проводили минулого року.

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Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною та півостровом проліг формально адміністративний, але фактично ‒ справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольні пункти в’їзду/виїзду ‒ “Каланчак”, “Чонгар” і “Чаплинка”.

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Росія окупувала та анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про це. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це “відновленням історичної справедливості”.

Нагадаємо, міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm знайшла важливі факти участі військовослужбовців 758 ЦМТЗ ЧФ Російської Федерації в операції по захопленню Криму.

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