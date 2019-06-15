Волонтери назвали прізвища військових ЗС РФ, що брали участь у захопленні Криму

Факти були знайдені під час моніторингу сторінок російських військовослужбовців. Були встановлені конкретні прізвища.

“Роль підрозділів забезпечення в операції захоплення Криму була вагомою, адже вони здійснюють технічне та тилове забезпечення всіх видів збройних сил та окремих родів військ ЗС РФ. Наприклад, щоб виконати бойове завдання, всі кораблі — підводні, надводні — забезпечуються паливно-мастильними матеріалами, ракетами, боєкомплектом, продовольством, прісною водою, всім необхідним”, — йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що фігуранти розслідування служили в 758-му центрі матеріально-технічного забезпечення (758 ЦМТЗ) Чорноморського флоту РФ (в/ч 63876, ППД — тимчасово окупований Крим, м. Севастополь).

“У переліку підрозділів ЗС РФ, причетних до захоплення Криму, оголошеному військовою прокуратурою України, цей підрозділ поки що не фігурує”, — уточнили в InformNapalm.

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Так, фотодокази участі в операції захоплення Криму опублікував на своїй сторінці в соцмережі російський військовик Данилов Сергій Сергійович (рос. — Данилов Сергей Сергеевич), дата народження — 25.07.1991 р., м. Сочі, Краснодарський край РФ.

“В альбомі Данилова є фото нагородного посвідчення до медалі за окупацію Криму за підписом командира 758-го центру МТЗ полковника Олексія Миколайовича Шишечкіна”, — пишуть волонтери.

Данилов опублікував ще одну фотографію, що свідчить про участь військовиків у операції по захопленню Криму. На ній, окрім Данилова, зображений його товариш по службі Владислава Діденко. В обох медалі за окупацію Криму, пишуть в InformNapalm.

“За даними сторінок соцмереж, Владислав Євгенійович Діденко родом з Волгограда, дата народження — 09.08.1991 р. Закінчив у 2013 році Волгоградський державний аграрний університет”, — йдеться у повідомленні.

в InformNapalm закликали правоохоронні органи України сприймати розслідування як повідомлення про злочин, скоєний проти України. Також, волонтери закликали правоохоронців провести всі належні процесуальні дії з даного приводу.

Нагадаємо, Європейський Союз під час саміту 20 червня продовжить на 6 місяців санкції проти РФ, пов’язані з окупацією Криму.